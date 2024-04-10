السيسي يمنح طفلًا من أبناء الشهداء بلالين استجابة لطلبه (فيديو)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد الخفير النظامي السيد سعيد محمود؛ وذلك خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

وخلال التكريم أشار الطفل ابن الشهيد تجاه بلالين حمراء كانت ملقاة على الأرض، وعلى الفور اتجه الرئيس السيسي إليها وأحضرها وأهداها للطفل.

وقدم الحضور التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللافتة الإنسانية.

السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

وأدى الرئيس السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

قدم الفنان “أحمد سعد” فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرم الرئيس السيسي، أبناء وأسر شهداء الوطن، خلال احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء.

وقد شهد الرئيس خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

كما شاهد فيلماً تسجيلياً بعنوان “العيد بالنسبالك أيه؟” خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.