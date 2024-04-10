الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خادم الحرمين يؤدي صلاة العيد على كرسي متحرك ..فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.

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وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي.

أما ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فقد أدى الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.

وكانت المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي قد أعلنت أن اليوم، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.

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