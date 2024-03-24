ماذا فعل الملك سلمان لشيخ كان يأتي إليه ويسدي له النصائح؟.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة مع إمام مسجد قباء في المدينة المنورة، سليمان الرحيلي، وما قاله عن ردة فعل الملك سلمان مع شخص "ناصحه" (وجه له نصيحة) عندما كان أميرا للرياض.

وقال الرحيلي في مقطع الفيديو المتداول المأخوذ من مقابلة أجراها على القناة السعودية الرسمية: "الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا للرياض كان أحد أهل الرياض يأتي إلى الأمير سلمان في مكتبه ويناصحه ولا يغيب كل فترة يأتي والأبواب مفتوحة الحمد لله.."

وتابع الرحيلي: "مات الرجل (الذي ناصح الأمير سلمان حينها) فبلغ ذلك الأمير سلمان ففوجئ ابناءه به يدخل عليهم ويعزيهم وقال (الأمير سلمان) كلمة، قال والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا فهذا الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى يتخذ الطريق الصحيحة لمناصحة ولي الأمر وايصال ما تراه ولا يلزم أن يكون ما تراه هو الصحيح.."

وأضاف: "شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول الذي يستطيع الوصول إلى ولي الأمر ينصحه والذي ما يستطيع يوصل إلى من يستطيع أن يصل إلى ولي الأمر، أما أن يكون الأمر فوضى والكل يتكلم على المنابر ويهيج الناس هذا أمر يخالف مقصود الشارع ويخالف النصوص الشرعية ويخالف الحقيقة ما يراه العقلاء.."

الطريقة الشرعية لمناصحة ولي الأمر



ماذا فعل الملك سلمان للرجل الذي كان يأتي إليه ويسدي له نصائح؟#سليمان_الرحيلي_في_مخيال_رمضان pic.twitter.com/uQ5RRs8LKz — عبدالله البندر (@a_albander) March 24, 2024

على جانب آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".