جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مسابقة القرآن الكريم

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بجنوب سيناء مسابقة القرآن الكريم حفظًا وتلاوة بمشاركة 129 طالب وطالبة من أفرع الجامعة الثلاث.

وانطلقت فاعليات المسابقة بمقر جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة طور سيناء بحضور الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة وعدد من القيادات الجامعية ، وشملت المسابقة ثلاث فئات وهي حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ نصف القرآن الكريم وتلاوة القرآن.

وتم دعوة لجنة تحكيم من علماء مديرية الأوقاف للمشاركة حيث حضر فضيلة الشيخ السيد يوسف غيط وكيل مديرية الأوقاف وعدد من القيادات الدينية بمحافظة جنوب سيناء.

نتيجة مسابقة جامعة الملك سلمان الدولية

وأشادت لجنة التحكيم بمستوى الطلاب والطالبات من المشاركين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وقد أسفرت المسابقة عن فوز الطالب أحمد رزق نوار بكلية الطب بالمركز الاول في حفظ القرآن الكريم كاملا، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فازت بالمركز الأول الطالبة شهد جمال عبد اللطيف بكلية الطب، كما فاز بالمركز الأول في تلاوة القرآن الكريم الطالب أسامة عبد المحسن شمله بكلية الطب البيطري.

وفي الختام تم تكريم الفائزين من الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم، وأكدت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية سعى الجامعة الدائم الى تنمية روح المشاركة الطلابية وزرع القيم والأخلاق ومبادئ الدين الحنيف في نفوس الطلاب، وتشجيع الروح التنافسية بينهم.

وأشادت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية بأبنائها المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة علي كافة الأصعدة.