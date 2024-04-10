احتفالات المواطنين مع محافظ الاسكندرية بعيد الفطر المبارك

سادت حالة من السعادة والبهجة بين المواطنين لحرص اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية مشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك وتبادل المواطنين والمحافظ التهانى عقب اداء صلاة العيد معبرين عن سعادتهم لتصميم المحافظ عدم ركوب سيارته الخاصة وقام بالسير على الكورنيش عقب اداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مرسى ابو العباس بمنطقة بحرى بالسير على الكورنيش لمشاركة المواطنين اثناء احتفالهم والتقط المحافظ الصور السيلفى مع المواطنين .

رصدت " الوفد " كواليس جولة المحافظ على الكورنيش بنطاق احياء الكورنيش وسط فرحة المواطنين .

تجمع المواطنين على الكورنيش عقب مشاهدة المحافظ بالتجول وتقدم التهانى للمواطنين

قاموا بتوزيع الورود على المحافظ كما قام الاهالى من الشرفات بالعقارات باطلاق البلونات على المحافظ معبرين عن فرحتهم الشديدة لقيامه بمشاركة اهالى الثغر فرحة العيد .

واثناء جولة المحافظ طالب الاطفال من اللواء محمد الشريف التقاط السيلفى معه وقدموا له الورود معبرين عن مدى سعادتهم بمشاركة القيادات السياسية المواطنين فى فرحة العيد .

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد،وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

من جانب اخر اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم.،وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

كانت قد شهدت ساحات الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء إقبالًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت الساحات بالرجال والنساء والأطفال، وسط أجواء من الفرح والبهجة. وادى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد البوصيرى بالجمرك بغرب الاسكندرية ،جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.