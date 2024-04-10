محافظ الدقهلية يوزع الهدايا على أيتام المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصوره ( مبرة الشناوي ) لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا علي الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة.

وقال " مختار " كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعاده واليوم نتواجد معهم لنؤكد لهم أننا جميعاً آباء لهم وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعاً نشاركهم فرحة العيد .

وأشار علي أن العيد هو يوم فرح وسرور مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم .

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصوره ، بحضور واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهليه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، عقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال " مختار " خالص التهاني القلبية لشعب الدقهلية وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .

وأشار الي أن اليوم هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات.