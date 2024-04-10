الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أصحاب الجنسيات الأفريقية يؤدون صلاة عيد الفطر بالأزهر الشريف

الجنسيات الافريقية
الجنسيات الافريقية

 

أدى منذ قليل عدد من الجنسيات الأفريقية غير المصريين في ساحات الأزهر الشريف بملابسهم الفريدة  صلاة عيد الفطر المبارك.

  

txt

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة

txt

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد بدر بالطابية

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الإفتاء "إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريًا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي: 

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة سيتي كلوب

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد بدر بالطابية

الآلاف يتوافدون على مساجد وساحات القليوبية لأداء صلاة عيد الفطر

الأندية الشعبية بـالإسكندرية تستقبل مصليين لصلاة عيد الفطر

محافظ القليوبية يوزع الورود على المواطنين بكورنيش بنها

الجالية المصرية في أوروبا تبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر
الجريدة الورقية