أصحاب الجنسيات الأفريقية يؤدون صلاة عيد الفطر بالأزهر الشريف

أدى منذ قليل عدد من الجنسيات الأفريقية غير المصريين في ساحات الأزهر الشريف بملابسهم الفريدة صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء "إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريًا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.