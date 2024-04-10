محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء بأداء صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصوره ، بحضور واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهليه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة .

وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال " مختار " خالص التهاني القلبية لشعب الدقهلية وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .

وأشار " المحافظ " الي أن اليوم هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات.