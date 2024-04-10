رئيس جامعة الزقازيق يهنىء محافظ الشرقية بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمناسبة عيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة، وذلك بعدما أدى صلاة العيد بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وسط جموع من المواطنين، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدداً من وكلاء الوزارة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد حامد، مدير مديرية الأوقاف، تحدث فيها عن مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس، وإصلاح ذات البين، ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وتوضيح بعض الدروس المستفادة من صيام وقيام شهر رمضان الكريم، وكذلك التأكيد على ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة عبر الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة عن أصدق التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلةً في الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً أن تنعاد هذه المناسبة العظيمة على وطننا الغالى والأمتين العربية والإسلامية بأمن وأمان ورخاء وإزدهار.

وأكد الدكتور الدرندلي أهمية التعاون بين المحافظة والجامعة، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جهوده المثمرة لدعم الجامعة، والمساهمة فى تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات بالمحافظة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالي شعب الشرقية العظيم بشتى القطاعات الخدمية.

وهنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والإستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد أدى الملايين من أهالى محافظة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك 2024، اليوم الأربعاء، في 5000 مسجداً و711 ساحة شعبية، تم تخصيصهم من قبل مديرية الاوقاف على مستوى مدن وقرى المحافظة، لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف