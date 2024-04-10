الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مسجد مصطفى محمود ( صور)

مظاهر الاحتفال
مظاهر الاحتفال

 

أدى منذ قليل الالاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود صباح اليوم الاربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم. 

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صور.. المئات يؤدون الصلاة عيد الفطر بمنطقة فيصل بالجيزة

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المئات يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاخشيد بالمنيل

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بالعيد حيث قام المواطنون بالتقاط الصور، وحملوا البلالين للتعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك 

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالاتي: 

موعد صلاة عيد الفطر  في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر  في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة  عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

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