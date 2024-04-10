صور.. المئات يؤدون الصلاة عيد الفطر بمنطقة فيصل بالجيزة

أدى المئات من المصريين صلاة عيد الفطر بمنطقة فيصل ، وسط فرحة عارمة تكتسي وجوه جمع المصلين.

صلاة العيد

وتوافد الأسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10إبريل على مسجد الحسيني لتأدية صلاة العيد مصطحبة الأطفال.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، أنه تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.