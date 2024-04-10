عاجل
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بالمركز الثقافي الإسلامي
الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المئات يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاخشيد بالمنيل

المصلون
المصلون

 

أدى منذ قليل المئات من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاخشيد بمنيل الروضة صباح اليوم الاربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم. 

txt

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بالمركز الثقافي الإسلامي

txt

السيسي يصل المركز الثقافي الإسلامي لأداء صلاة عيد الفطر

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالاتي: 

موعد صلاة عيد الفطر  في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر  في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة  عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بالمركز الثقافي الإسلامي

عاجل.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

درجات الحرارة في المحافظات أول أيام عيد الفطر المبارك

توافد المصلون على مسجد الاخشيد بالمنيل لاداء صلاة عيد الفطر

استمرار توافد الآلاف من المصلين لمسجد السيدة زينب لآداء صلاة عيد الفطر

عاجل.. استقرار الأحوال الجوية أول أيام عيد الفطر المبارك

الجريدة الورقية