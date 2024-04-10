كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تطبيق مواصفات أن الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المحافظات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن تتضمن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف، والمادة، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، مثل: حجم الخط، واختيار نوع الخط المناسب، والمسافات بين السطور الهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

وأكد وزارة التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومراحل النقل.

ولفتت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج. أن تتدرج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب. أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب. أن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها. أن تكون الورقة الامتحانية أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف. المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان، مثل: الأرقام، والإحصائيات، التواريخ؛ لأنها ليست أهدافًا اختبارية. أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، الخرائط، والجداول، والرسوم البيانية واضحة وسليمه علميًا وفنيًا. أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة.



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.