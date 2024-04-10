درجات الحرارة في المحافظات أول أيام عيد الفطر المبارك

في أول أيام عيد الفطر المبارك يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تكون دافئة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم 10-4-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 10-4-2024

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 16 والعظمى 24

درجة الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 25

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 22

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

درجة الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجة الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 24

درجة الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 23

درجة الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 27

درجة الحرارة في نخل الصغرى 13 العظمى 23

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 18

درجة الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 18

درجة الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 16 والعظمى 23

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 21

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 26

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 30

درجة الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 27

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 28

درجة الحرارة في أسيوط الصغرى 14 والعظمى 27

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 16 والعظمى 28

درجة الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 30

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 18 والعظمى 31

درجة الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 30

درجة الحرارة في أبو سمبل الصغرى 17 والعظمى 31

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 29

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 26

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 28

درجة الحرارة في رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26