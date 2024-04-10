عاجل.. استقرار الأحوال الجوية أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن الطقس السائد مائل للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الطقس دافي خلال النهار

وأضافت الهيئة، أن الطقس دافيء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحسن الاحوال الجوية

وذكرت، من المقرر أن تتحسن الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وكافة الأنحاء ليعم الاستقرار، على أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من غدًا الخميس على أغلب الانحاء ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة الكبرى والصغرى في المدن والمحافظات كالاتي:

القاهرة الكبرى 26 17

الاسكندرية 23 14

بنها 26 17

طنطا 25 17

بورسعيد 23 16

الاسماعيلية 27 15

شرم الشيخ 27 19

شبين الكوم 26 17

السويس 26 16

دمياط 22 16

المنيا 28 13

اسيوط 27 14

سوهاج 28 16

قنا 30 18

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

