الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في آخر أيام رمضان (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى تسقاط متفاوت الشدة للأمطار وانخفاض في قيم الحرارة ونشاطا للرياح.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "اليوم، سيتحرك المنخفض الجوي باتجاه المنطقة الشرقية، فتأثير الأمطار اليوم سيكون في هذه المنطقة، أي السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من وسط سيناء وخليج العقبة ومناطق من مدن القناة".

الأرصاد: استمرار تساقط الأمطار

وتابعت: "البلاد ستشهد اليوم استمرارا لسقوط الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من شمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة، وباقي مناطق الجمهورية تمتد لها فرص سقوط الأمطار ولكن بكميات أقل وهي أمطار خفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى ولكنها ستكون أقل من أمس".

الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس

وكشف بيان الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس بداية من الخميس المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وحتى الأحد المقبل، حيث تؤثر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.