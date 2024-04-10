الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس العيد.. فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، قائلة إن التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية حادة وسريعة بسبب طبيعة فصل الربيع.

وأوضحت في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن فصل الربيع يتسم بالارتفاعات والانخفاضات الملحوظة في قيم درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم :" فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، منوهة إلى أن التغيرات المناخية تسببت في أن الظواهر الجوية أصبحت أكثر تطرفا وعنفا.

وأوضحت: “أيام نجد فيها ارتفاعات ملحوظة وأيام نجد فيها انخفاضات ملحوظة ويمكن اليوم الواحد ممكن نجد ارتفاعا وانخفاضا أو الفصول الأربعة في يوم واحد أحيانا نجد الأمطار والأتربة وارتفاع في الحرارة وكمان انخفاض في الحرارة في يوم واحد وده أيضا طبيعة فصل الربيع احنا دائما بتقول على الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة”.

وكشفت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في بطقات الجو العليا أثرت على حالة الطقس وشهدنا أمطار في معظم محافظات الجمهورية، وتأثير المنخفض الجوي يضعف بداية من اليوم ونشهد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال فصل العيد وسوف تقل سرعات الرياح.

ونصحت بارتداء ملابس خريفية قطعتين من الملابس “جاكيت خفيف” خلال فترات الصباح الباكر أو فترات الفجر أو فترات الليل، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية خلال إجازة العيد بما يسمح للجمهور بالاستمتاع بأجوائه.



وقامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك لتلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.

يأتى ذلك تأكيداً على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.