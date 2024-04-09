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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد لتقدم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

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وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتقدم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الحالي.

ولفت وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعيتها المختلفة (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للانتهاء من هذه الأعمال. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالتوجه بما يلزم نحو: إعلام مسئولي المدارس الفنية بكل نوعيتها التابعة لنطاق مديريتكم بأن آخر موعد لتقدم طلبة الدبلومات الفنية بالاستمارات الخاصة بأداء الامتحان للعام الدراسي 2023-2024 هو يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بعدم الاستثناء بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم استمارات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية وفقا للتوقيتات المحددة لها وبالصورة المرجوة منها. 

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية. 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى. 

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

كما يتولى الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة العامة لتطوير التعليم الفني، نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.
 

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