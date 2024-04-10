بعد موسم رياضى حافل.. إنبي يكرم قطاع تنس الطاولة

أقام مجلس إداره نادي إنــبى مساء أمس الأثنين ، حفلاً لتكريم قطاع تنس الطاولة بنادى إنبى ، وذلك بعد موسم رياضى مميز قدمه القطاع ، حصد خلاله العديد من البطولات والمراكز المميزة .

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أقيم حفل التكريم بمقر نادي إنــبى ، والذى تخلله إفطار رمضانى لكافة اللاعبين والعاملين بقطاع التنس ، فى حضور رئيس النادي الأستاذ أيمن الشريعي وأمين الصندوق المحاسب عبد ربه إبراهيم والمهندس خالد كمال عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد رفاعى المدير التنفيذى للنادى .

وحرص المجلس خلال الإحتفالية ، على تكريم جميع اللاعبين والأجهزة الفنية وتشجيعهم لمواصلة الإنجازات خلال المواسم المقبلة ، حيث عبر الأستاذ/ أيمن الشريعى عن سعادته بالنتائج المميزة التى حققها القطاع هذا العام والتى جاءت أبرزها الحصول على بطولة الأندية العربية للرجال بجدة ، وحصد لقب دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالإمارات ، بالإضافة لتصدر الفريق الأول للرجال والسيدات والمرتبط (ناشئين وناشئات) للدورى الممتاز "أ" مع نهاية الدور الثاني بالإضافة لحصد فريق الناشئين تحت 17 سنة لقب بطولة الجمهورية ، مؤكداً على ثقته الكاملة فى قطاع تنس الطاولة ، وأن القطاع يسعى دائماً لحصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، مشيداً بدور الأجهزة الفنية والإدارية التى تقود المنظومة وعلى رأسها المهندس/ أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على القطاع وذلك لدورة الحيوى المميز الذى يقوم به مع القطاع .

وفى نهاية الحفل عبر كافة اللاعبين واللاعبات عن فرحتهم بهذا الحدث الخاص وما لاقوه من دعم كبير من مجلس إدارة النادى مؤكدين على مواصلة النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة لرفع راية نادى إنبى فى كافة المحافل المحلية والعربية .