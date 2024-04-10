إبراهيم عادل: تعليمات المدرب سر الفوز الكبير على الجونة

عبر إبراهيم عادل نجم فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الجونة بأربعة أهداف دون مقابل واعتلاء قمة الدوري، مشددا على أن الفريق نجح في التعامل مع الفرص العديدة التي أتيحت لهم والفوز بنتيجة كبيرة وتعويض اللقاءات الماضية التي أضاع فيها العديد من الفرص وكذلك النقاط.

أضاف أن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مدرب مميز ويمنح اللاعبين حرية داخل الملعب واللاعبون نجحوا في تنفيذ التعليمات والعودة من الجونة بفوز عريض وثلاث نقاط مهمة وصدارة لجدول الدوري.

أكد إبراهيم عادل على أن اللاعبين يشعرون بالمسئولية الكبيرة ولديهم هدف وهو تحقيق الفوز في جميع المباريات واعتلاء صدارة الدوري ومواصلة المسيرة حتى النهاية بكل قوة.