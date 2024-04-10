مدرب بيراميدز: رمضان صبحي إستعاد الكثير من قوته امام الجونة

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب الجونة بأربعة أهداف دون مقابل واعتلاء قمة الدوري، مؤكدا فخره بالفوز والأداء الرائع الذي قدمه الفريق ومشيدا بجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.

أضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق في إحراز الفرص الكثيرة التي أتيحت له في المباريات الماضية، ولكن في مواجهة الجونة نجح في تسجيل ٤ أهداف وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف والخروج بنتيجة أكبر وبالفعل تحقق ما أراد وكان الفوز الكبير والأهداف الأربعة والصدارة.

أشاد المدير الفتي بنجم الفريق رمضان صبحي والذي قدم مباراة قوية وسجل هدفا واستعاد كثيرا من قوته بعد العودة من الإصابة الطويلة وكان قراره بالخروج خوفا عليه ومع توالي المباريات سيظهر بصورة أفضل.