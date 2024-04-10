مازيمبي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي في دوري الأبطال

كشف نادي تي بي مازيمبي الكونغولي موعد مباراته امام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 19 إبريل الجاري في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان مازيمبي قد تقدم بطلب للإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” للموافقة على لعب المباراة على ملعبه عصراً.

وتأهل فريق مازيمبي لنصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي، بينما تأهل الأهلي لنفس الدور على حساب سيمبا التنزاني.