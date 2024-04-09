رودريجو: قدمنا مباراة جيدة رغم التعادل مع السيتي

علق البرازيلي رودريجو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على تعادل فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريجو في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا رغم أننا لم نحقق النتيجة التي لعبنا من اجها ”.

وأضاف: “ نجحنا في العودة رغم أننا تلقينا هدف مبكر وهذا أمر صعب، وكنا قادرين على التحكم في المباراة بشكل أكبر ”.

وأكمل: “ لعبنا من اجل الفوز لكن المباراة انتهت بالتعادل، علينا أن نستعد جيداً الآن حيث نواجه برشلونة ثم مانشستر سيتي في الإسبوع المقبل ”.

وأتم: “ من يرتكب أخطاء أقل في المباراة المقبلة سيفوز ببطاقة التأهل لنصف النهائي ”.