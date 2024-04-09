مانشستر سيتي يعود بتعادل مثير أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من برناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول لصالح مانشستر سيتي بينما جاءت أهداف ريال مدريد عن طريق روبن دياز بهدف عكسي ورودريجو وفالفيردي.

ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر في الإياب لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: روديجر، تشواميني، كارفخال، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا وكروس.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس ورودريجو.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول،

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.