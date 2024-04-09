فرق طبية احتياطية في المستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة في المستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ونبه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة في المستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية في المستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة في المستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

إحصائيات المستشفيات الجامعية

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى فى عام 2023، وسجل إجمالى عدد الأسرة الطبية 36.932 سرير فى عام 2023، بالإضافة إلى 4.950 عدد أسرة رعايات فى عام 2023 وبلغ إجمالي عددة أسرة الحضانات 856 فى عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مواطن فى عام 2023، وإجمالي عدد مرضى الطوارئ 3.5 مليون فى عام 2023.

وأجرت المستشفيات الجامعية 200 ألف عملية معقدة و887 ألف عملية نمطية فى عام 2023، وسجل إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى مليون و 250 ألف مواطن.



ويقوم بالإشراف على 125 مستشفى جامعى 31 ألف و250 عضو هيئة تدريس، وتصنف المستشفيات الجامعية إلى 73 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات و52 مستشفى تقدم خدمات طبية متخصصة.

