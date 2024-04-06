زيادة عدد المستشفيات الجامعية لـ 125 مستشفى 2024

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014.

جاء ذلك خلال كشف حصاد وزارة التعليم العالي خلال فترة حكم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدة السنوات العشر الماضية.



ونوه وزير التعليم العالي بالاهتمام المتزايد من جانب الدولة المصرية، لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين.

وأكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية زادت بقيمة 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

خدمات المستشفيات الجامعية

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تنقسم إلى قسمين: فتقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30 في المائة من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50 في المائة من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وتساهم المستشفيات الجامعية في تحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها ووفقا للكود الطبي العالمي.

وتجرى أعمال تطوير المستشفيات الجامعية على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع.



وأوضح وزير التعليم العالي أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالقات والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.