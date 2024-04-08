الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استعدادات المستشفيات الجامعية لعيد الفطر المبارك

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعدادات المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي

تطوير منظومة التعليم العالي لمواكبة احتياجات سوق العمل

ووجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الأجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. 

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

ولفت وزير التعليم العالي إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

استعدادات المستشفيات الجامعية في العيد

  1. رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية. 
  2. زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة في المستشفيات الجامعية. 
  3. تنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. 
  4. توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية. 
  5. توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته في المستشفيات الجامعية. 
  6. تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة في المستشفيات الجامعية. 
     

إحصائيات المستشفيات الجامعية 

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى فى عام 2023، وسجل إجمالى عدد الأسرة الطبية 36.932 سرير فى عام 2023، بالإضافة إلى 4.950 عدد أسرة رعايات فى عام 2023  وبلغ إجمالي عددة أسرة الحضانات 856 فى عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مواطن فى عام 2023، وإجمالي عدد مرضى الطوارئ 3.5 مليون فى عام 2023. 

وأجرت المستشفيات الجامعية 200 ألف عملية معقدة و887 ألف عملية نمطية فى عام  2023، وسجل إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى مليون و 250 ألف مواطن.

مواد متعلقة

استقبال 395 ألف و411 مريضًا في المعهد القومي للأورام خلال عام

عوامل تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية

جامعة حلوان تحصد مراكز أولى في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة

آداب عين شمس تنظم الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب 8 مايو

إفطار جماعي للطلاب الوافدين في جامعة حلوان (صور)

أحمد خطاب رئيسًا لقسم العلاقات العامة والإعلان في إعلام القاهرة

رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

إنجازات المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة
الجريدة الورقية