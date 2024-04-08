استعدادات المستشفيات الجامعية لعيد الفطر المبارك

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعدادات المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الأجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

ولفت وزير التعليم العالي إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

استعدادات المستشفيات الجامعية في العيد

رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية. زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة في المستشفيات الجامعية. تنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية. توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته في المستشفيات الجامعية. تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة في المستشفيات الجامعية.



إحصائيات المستشفيات الجامعية

وبلغ إجمالي عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى فى عام 2023، وسجل إجمالى عدد الأسرة الطبية 36.932 سرير فى عام 2023، بالإضافة إلى 4.950 عدد أسرة رعايات فى عام 2023 وبلغ إجمالي عددة أسرة الحضانات 856 فى عام 2023.

وبلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مواطن فى عام 2023، وإجمالي عدد مرضى الطوارئ 3.5 مليون فى عام 2023.

وأجرت المستشفيات الجامعية 200 ألف عملية معقدة و887 ألف عملية نمطية فى عام 2023، وسجل إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى مليون و 250 ألف مواطن.