مواصفات امتحانات الرياضيات للصفوف الابتدائية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفوف الابتدائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويحتاج الطالب الحصول على 50 في المائة من الدرجة الكلية لمادة الرياضيات للفصلين الدراسيين، ولكن بشرط حصوله على 30 درجة من الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.

ويتم جمع درجات الورقة الامتحانية والأنشطة المتنوعة التي تم إجراؤها مع الطلاب خلال الفصل الدراسي، لتصبح الدرجة الكلية للمادة 100 درجة.

ضوابط امتحانات الرياضيات 2024

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفوف الابتدائية.

1- يجب أن تتضمن ورقة امتحانات مادة الرياضيات المقررات الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني.

2- يتم توزيع أسئلة امتحان الرياضيات على نواتج التعلم من المادة حسب الوزن النسبي لها.

3- يجب أن تتنوع أسئلة مادة الرياضيات وتغطي مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين نواتج تحصيل الطلاب.

4- يتم توزيع أسئلة امتحانات مادة الرياضيات بين الأسهل ثم الأصعب.

5- يجب أن توازن الورقة الامتحانية بين جميع المستويات المعرفية.

6- يجب أن لا تحتوى ورقة أسئلة امتحانات مادة الرياضيات على أي أخطاء لغوية.

7- يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية بعض البيانات الأساسية التي تتمثل في: (المرحلة الدراسية، والصف الدراسي، والمادة، والزمن المحدد للإجابة، والفصل الدراسي).

8- يجيب التلميذ في نفس ورقة أسئلة امتحانات مادة الرياضيات، لذلك يجب مراعاة أن يتم ترك مساحة كافية للطلاب.



9- أن تكون البدائل التي تحتوي عليها أسئلة الاختيار من متعدد واحدة فقط منهم هي الصحيحة.

10- يتم تخصيص وقت الإجابة في امتحان مادة الرياضيات للصفوف الابتدائية ساعة ونصف.