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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لويس دياز يقترب من الرحيل عن ليفربول

لويس دياز مهاجم ليفربول
لويس دياز مهاجم ليفربول

إقترب المهاجم الكولومبي لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي من الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الجاري.

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رباعي ليفربول يقترب من المشاركة أمام أتالانتا

وقالت صحيفة “ديلي تليجراف” الإنجليزية أن لويس دياز لم يتوصل لإتفاق حتى الآن مع ليفربول حل تمديد عقده الممتاد حتى 2027.

وأضافت أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى إهتمامه بالتعاقد مع دياز لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل نجم كيليان مبابي.

ومن المنتظر أن تصل قيمة الصفقة إلى 75 مليون يورو للاعب الذي إنضم لصفوف الريدز قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 45 مليون يورو.

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