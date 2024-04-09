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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رباعي ليفربول يقترب من المشاركة أمام أتالانتا

ليفربول
ليفربول

تواجد في مران ليفربول اليوم الثلاثاء، رباعي الريدز المصاب للمشاركة في التدريبات استعدادا لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

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ويلتقي ليفربول مع أتالانتا يوم الخميس المقبل والتي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

تواجد ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر، ستيفان باجسيتيتش بالإضافة لديوجو جوتا، الذي عاد بعد إصابة قوية في الركبة.

كان جوتا تعرض لإصابة في ركبته في منتصف شهر فبراير الماضي، في مباراة برينتفورد والتي أنتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدف.

فيما يغيب ألكسندر أرنولد وأليسون عن المشاركة مع ليفربول منذ تعرضهما لإصابة عضلية أمام بيرنلي في منتصف شهر فبراير الماضي.

ويحسم يورجن كلوب موقف الرباعي من المشاركة أمام أتالانتا بعد المران الختامي للريدز الذي يقام غدا الأربعاء.

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