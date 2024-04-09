محافظ المنيا يوزع عيديات وهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أطفال مؤسسات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، للتهنئة بعيد الفطر المبارك ، وجاء ذلك بحضور أمانى تامر وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، ومسئولى دور الرعاية لمؤسسة البنات والبنين بالمنيا .

قدم محافظ المنيا ، التهنئة للأطفال معرباً عن سعادته الغامرة لمشاركته فرحتهم بالعيد ، مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا و أحفادنا ، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم ، وخاصة فى أيام العيد المباركة ، موجهاً مسئولى دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص لتأهيل هؤلاء الأطفال نفسيا و مهنيا ، إلى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي لهم ، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية ، لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق .

وخلال اللقاء بأطفاء مؤسسات الرعاية للبنين والبنات ، والذي اتسم بالود و الترحاب ، وزع المحافظ العيديات والهدايا على أطفال مؤسسات دور الرعاية متمنيا ًلهم قضاء عيد فطر سعيد ، وفي سياق متصل ، نظم نادي المنيا بالتعاون مع قصر الثقافة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حفلًا بمناسبة يوم اليتيم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتتالية أقيمت بالمقر الرئيسي للنادي.

وحضر الحفل ، كل من ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة ، وأحمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الأطفال ، والدكتور رحاب سراج مشرف النشاط الثقافي والإجتماعي والفني ، وعضو مجلس إدارة نادي المنيا ، ورحاب توفيق مدير قصر ثقافة المنيا.

وبدأت الإحتفالية بإفطار جماعي للأطفال مؤسسة البنات، وأسرة قصر الثقافة، ثم تلتها كلمات للقائمين على الاحتفالية، ثم ورشة للرسم والتلوين، وأخرى لمسرح عرائس قدم عرض بعنوان "الأمانة" ، من جانبها أكدت الدكتورة رحاب سراج، حرص إدارة النادي على استضافة كل ما يساهم في إدخال الفرحة والسرور لأعضاء النادي، وكذلك الأطفال الأيتام في عيدهم السنوي، موضحة ، أن للنادي دورًا اجتماعيًا كبيرًا يجب تفعيله ، وتشجيع كل من يسعى لإثراء هذا الدور المهم ، مقدمة التهاني لجميع منتسب النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.