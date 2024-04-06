شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

ألا يقل سن الطفل المتقدم في المدارس الرسمية الدولية للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) عن أربع سنوات. ألا يزيد سن المتقدم في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024. عقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين. وفي حالة توافقها مع شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

أوراق التقديم في المدارس الرسمية الدولية

ويتم إرفاق المستندات بالبريد الإلكتروني المرسل لولي الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2024-2025.

ويتم طباعة نموذج التقديم في المدارس الرسمية الدولية بمعرفة ولي الأمر، وملء جميع البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

مزايا المدارس الرسمية الدولية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد وزير التربية والتعليم سعر الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة.

سبب إنشاء المدارس الرسمية الدولية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن إنشاء المدارس الرسمية الدولية تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية والارتقاء بمستوى جودتها.