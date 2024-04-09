ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر.. هدفين في دقائق معدودة (فيديو)

نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على نظيره مانشستر سيتي، ليُسجل هدفين في دقائق معدودة، بعدما كان متأخرًا بهدف عن طريق برناردو سيلفا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويشهد ملعب سنتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، والتي انطلقت في تمام التاسعة من مساء الليلة.

هدفي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي



وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول،

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.

فيما جاء على مقاعد البدلاء: إيدرسون، كارسون، دوكو، دي بروين، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، ماتيوس نونيز، بوب، ريكو لويس.

وتقرر خوض مواجهة الإياب بين الريال والسيتي في السابع عشر أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا