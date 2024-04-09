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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جنابري يرد سريعا بهدف التعادل لبايرن ميونخ أمام آرسنال

بايرن ميونخ وآرسنال
بايرن ميونخ وآرسنال

رد بايرن ميونخ بهدف التعادل سريعا أمام آرسنال لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ساكا يضرب شباط بايرن ميونخ بالهدف الأول

كان ارسنال متقدما عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء سريعا.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

يواجه الفائز من المباراة في نصف النهائي، المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي .

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