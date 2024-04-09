جنابري يرد سريعا بهدف التعادل لبايرن ميونخ أمام آرسنال

رد بايرن ميونخ بهدف التعادل سريعا أمام آرسنال لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب الإمارات في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان ارسنال متقدما عبر لاعبه بوكايو ساكا بعدما سجل التقدم لصالح المدفعجية في الدقيقة 12 بصناعة زميله بن وايت، ليمنح الجانرز هدف التقدم.

قبل أن يرد سيرج جنابري بهدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 18، ليعود البافاري في اللقاء سريعا.

تشكيل آرسنال:

رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

تشكيل بايرن ميونخ:

نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - هاري كين.

يواجه الفائز من المباراة في نصف النهائي، المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي .