يمكنك الآن الاستلقاء أثناء استخدام سماعة الرأس Meta Quest 3

تقوم Meta بطرح آخر تحديث لـ Meta Quest، وكما هو الحال دائمًا، هناك بعض الميزات المفيدة. من الآن فصاعدًا، عندما تقوم بالبث المباشر إلى تطبيق Meta Quest، سيستمر البث عندما تخلع سماعة الرأس. من المفترض أن يساعد ذلك في تجنب الانقطاعات. هناك بعض الترقيات الخاصة بـ Quest 3 أيضًا، بما في ذلك القدرة على استخدام ميكروفون خارجي عبر منفذ USB-C، إلى جانب تحسينات في الدقة وجودة الصورة لميزة الواقع المختلط.

هذا ليس كل شيء، رغم ذلك. سيتمكن مستخدمو Quest 3 من الاستفادة من الميزة التجريبية التي تتيح لهم الاستفادة من سماعة الرأس أثناء الاستلقاء. إذا قمت بتمكين خيار استخدام التطبيقات أثناء الاستلقاء من القسم التجريبي في الإعدادات، فستحتاج ببساطة إلى الضغط باستمرار على زر القائمة لإعادة ضبط العرض عند الاستلقاء.

على هذا النحو، يجب أن تكون قادرًا على الاسترخاء والاستمتاع بتجارب الوسائط والألعاب الغامرة دون الحاجة إلى إبقاء رأسك في وضع مستقيم. إن إدارة رأسك لرؤية ما يحدث في مكان آخر في البيئة قد يكون عملاً روتينيًا أكثر قليلاً.

وفي مكان آخر، سيكون من الأسهل الآن مقابلة الأصدقاء في Horizon Worlds، إذا كان أي من أصدقائك يستخدم هذا التطبيق بالفعل. عندما يكون أحد الأصدقاء في عالم عام مع تشغيل موقعه، يمكنك الانضمام إليه من تطبيق الأشخاص في القائمة العامة.