بوريل: على روسيا الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 أن القوات الروسية يجب أن تنسحب من أراضي محطة زابوريجيا النووية.

وكتب بوريل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الهجوم المتهور بطائرات بدون طيار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية يزيد من خطر وقوع حادث نووي خطير ويجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات.

وأعرب عن دعمه الكامل للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يوم الأحد 7 أبريل، تحطمت ثلاث طائرات بدون طيار في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وبالقرب منها، مما أدى إلى إصابة معدات المراقبة والاتصالات على سطح مفاعل الوحدة 6 ومركبة عسكرية.

فيما أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن مطارا عسكريا في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، قد تعرض إلى القصف، وأن أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف المطار العسكري الواقع في شارع فرقة تشابايف الخامسة والعشرين. على الأقل عمود أسود من الدخان يتصاعد من هناك. وبما أنه تم سحب أنظمة الدفاع الجوي (على الأرجح)، فيمكننا استهداف حظائر الطائرات".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت للقصف في منطقة أوديسا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت مصنع خاركوف لإصلاح وإنتاج الطائرات المسيرة بقنابل "فاب".

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم استهداف مصنع خاركوف لإصلاح الطائرات الواقع في حي "كييف" ( في مدينة خاركوف)، بقذيفتين من طراز "فاب"، وبحسب المعطيات الأولية كانت الإصابة مباشرة".