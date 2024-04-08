لحماية الملاحة في البحر الأحمر.. ماذا قال “بوريل” عن عملية أسبيدس؟ (شاهد)

علق عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، على تأكيدات جوزيف بوريل على أن عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر بأنها ضرورية لحماية الملاحة، موضحًا أن بوريل اجتمع مع العميد البحري قائد العمليات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر

وشدد على أنه بحسب تصريحات بوريل فأن هذه العملية ليست عملية عسكرية تهديدية للحوثيين لكنها من أجل تأمين السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز، وتحاول القوات تأمين السفن والشركات التجارية، منوهًا بأنه تم أكثر من 61 عملية تأمين لسفن تجارية و11 عملية صد لهجمات من الحوثيين بحسب ما قاله جوزيف بوريل.

وشدد على أن هذه العملية التي انطلقت منذ أكثر من شهرين حققت بعد التوازن في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن القوات البحرية المشتركة هي عدة قوات مختلفة ولكن هذه عملية خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أكد الأسطول الأوروبي توفير الحماية لـ60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 فبراير، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية"، اليوم الإثنين.

وقال إنه دمر 9 مسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية مهمة “أسبيدس”، مضيفًا: “أفشلنا كل هجمات الحوثيين في مناطق تحركنا بالبحر الأحمر”.

وأشار الأسطول الأوروبي إلى أن 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية يشاركون في مهمة “أسبيدس”.

مهمة الأسطول الأوروبي في البحر الأحمر:

تحرك الأسطول الأوروبي 12 فبراير إلى مياه البحر الأحمر، في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب بزعم حماية السفن من هجمات الحوثي.

ويقود الأسطول الأدميرال فاسيليوس جريباريس، على أن يكون مقرها الرسمي "لاريسا" في اليونان.

وتتمثل مهمته في حماية السفن التجارية من الاعتداءات المحتملة في نطاق القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الحوثية وعمليات القرصنة أيضًا.

فيما أعلنت قال جماعة الحوثي، تنفيذ 38 عملية عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وكذلك في المحيط الهندي منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت تنفيذ 5 عمليات عسكريةٍ خلالَ الـ72 ساعةً الماضية، لاستهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي.