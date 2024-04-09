Acer تطلق جهازي كمبيوتر محمول للألعاب مقاس 14 و16 بوصة

يضم خط الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب متوسط المدى من Acer أربعة أجهزة جديدة وصلت اليوم بعد تحديث الشركة لنماذجها الرئيسية في معرض CES 2024. وفي يوم الثلاثاء، كشفت الشركة عن زوج من الإدخالات الجديدة مقاس 14 بوصة إلى جانب تحديثين للطرز الحالية مقاس 16 بوصة. ستنضم أجهزة Predator Helios Neo 14 وNitro 16 التي تعمل بنظام Intel إلى أجهزة Nitro 14 وNitro 16 التي تعمل بالوقود من AMD، والتي سيتم إطلاقها عالميًا في وقت لاحق من هذا الربيع.

كما هو الحال غالبًا مع إعلانات أجهزة الكمبيوتر المحمول التي يتم إطلاقها مسبقًا، تكشف شركة Acer فقط عن الحد الأدنى لسعر الأجهزة بدلاً من التفاصيل الكاملة للمواصفات مقابل التكلفة (تقول شركة Acer أنها لم تنته بعد)، مما يجعل من المستحيل قياس قيمتها الإجمالية. يمكنك أن تتوقع هذه المعلومات بالقرب من إطلاقها في مايو ويونيو.

يعد جهاز Acer Predator Helios Neo 14، أحد الطرازين الجديدين كليًا، هو أول طراز بحجم أقل من 16 بوصة في خط الأداء العالي. (بسعر 1800 دولار وما فوق، فهو أيضًا الأغلى بين الدفعة الجديدة.) هذا السعر يجعلك تصل إلى معالج Intel Core Ultra 9 185H (مع تسريع AI مخصص) مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول Nvidia GeForce RTX 4070. ستعمل الطرز منخفضة التكلفة على خفض تصنيفها إلى Intel Core Ultra 7 155H أو Intel Core Ultra 5 125H وRTX 4060 أو 4050 Graphics.

يحتوي الطراز الأفضل على شاشة WQXGA مقاس 14.5 بوصة (3072 × 1920) مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وتغطية 100 بالمائة من طيف الألوان sRGB ودعم NVIDIA G-Sync. ستعمل متغيراتها الأرخص على خفض الدقة إلى 2560 × 1600 أو 1920 × 1200 مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يحتوي الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Windows 11 على بطارية بقوة 76 وات في الساعة ويوفر ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X SDRAM وسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. يزن 4.19 رطلاً، ويحتوي على كاميرا ويب مدمجة بدقة 1080 بكسل، ويدعم Intel Killer Wireless Wi-Fi 6E. يتضمن منفذ USB-C/ThunderBolt 4 مع قارئ microSD. ومن ناحية التبريد، فهو يستخدم مروحة AeroBlade 3D من الجيل الخامس وتقنية Vortex Flow.

يصل Predator Helios Neo 14 إلى أمريكا الشمالية في شهر مايو بسعر يبدأ من 1800 دولار.

يعد Nitro 14 هو الإصدار الأول مقاس 14 بوصة في خط Nitro متوسط المدى للشركة. يجب أن يقدم أداءً قويًا مع معالج AMD Ryzen 7 8845HS ورسومات RTX 4060. تنخفض المتغيرات الأرخص إلى معالج Ryzen 5 8645HS ورسومات RTX 4050 أو 3050.

يمنحك طرازه ذو الحد الأقصى شاشة مقاس 14.5 بوصة بدقة 2560 × 1500 مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ووقت استجابة يبلغ 9 مللي ثانية ودعم نطاق sRGB بنسبة 100 بالمائة. يخفض نموذج مستوى الدخول ذلك إلى 1080 بكسل عند 120 هرتز.

يحتوي الكمبيوتر المحمول على منافذ USB 4 وUSB 3.2 من النوع C، وزوج من منافذ USB-A (بما في ذلك منفذ يدعم الشحن دون اتصال بالإنترنت)، ومنفذ HDMI 2.1 وفتحة microSD.

يصل جهاز Acer Nitro 14 إلى أمريكا الشمالية في شهر مايو. يبدأ بسعر 1,300 دولار.

يجلس أحد اللاعبين في غرفة ألعاب فاخرة ذات إضاءة حديثة وبها كمبيوتر محمول للألعاب من شركة Acer. يعرض التلفزيون الثاني جزءًا مختلفًا من اللعبة خلفه.

يتم إطلاق Nitro 16 المحدث للشركة في إصدارات منفصلة من Intel وAMD بأرقام طرازات مختلفة (AN16-73 لـ Intel وAN16-43 لـ AMD). يحتوي الأول على ما يصل إلى معالج Intel Core i7-14700HX، في حين أن إصدار AMD يحتوي على ما يصل إلى Ryzen 9 8945HS (مثل Nitro 14 الذي بلغ الحد الأقصى). بخلاف ذلك، لا يتم الفصل بين الطرازين إلا عن طريق اختلافات طفيفة للغاية في الوزن (5.37 رطلاً لـ AMD، و5.4 رطلاً لـ Intel) وWi-Fi (Killer Wireless Wi-Fi 6E الذي يحمل علامة Intel التجارية مقابل Wi-Fi 6E غير الموصوف لـ AMD).



بالنسبة للمواصفات العديدة التي تشترك فيها متغيرات Intel و AMD من Nitro 16، فإن كلاهما يحتوي على رسومات Nvidia، ويبلغ الحد الأقصى لـ RTX 4060 مع ذاكرة وصول عشوائي GDDR6 مخصصة بسعة 8 جيجابايت. تقوم النماذج الأرخص باستبدال ذلك إما بـ RTX 4050 أو 3050.

تتمتع شاشاتها بدقة تصل إلى 2560 × 1600 مع سطوع 500 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث 165 هرتز ووقت استجابة يبلغ 3 مللي ثانية. يوفر كل جهاز كمبيوتر محمول ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة DDR5 SDRAM وتخزين 2 تيرابايت. لديهم بطاريات بقوة 76 وات في الساعة مع كاميرات ويب بدقة 720 بكسل.

سيتم إطلاق كلا الإصدارين من Nitro 16 في أمريكا الشمالية في شهر مايو. أنها تبدأ من 1400 دولار. إذا كنت تفكر في الطرز الجديدة، فيمكنك توقع تفاصيل أكثر تفصيلاً لتسعير التكوين في وقت الإطلاق أو بالقرب منه، لذا تابعنا باستمرار.