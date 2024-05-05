هبوط صول لدوري القسم الرابع وبقاء أطفيح بالقسم الثالث

أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة والعشرين والاخيرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، حيث أسفر نتائج المجموعة عن بقاء فريق أطفيح بعد فوزه على فريق ابو النمرس بهدفين مقابل هدف

نتائج منافسات الجولة الـ26 والاخيرة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث :

- هبط فريق صول لدوري القسم الرابع بعد هزيمته أمام فريق حلوان العام بسداسية مقابل هدفين.

- فاز فريق دياموند والصاعد لدوري القسم الثاني بقيادة عمرو الدالي على فريق منشية ناصر بخماسية مقابل هدفين.

- فاز فريق بشتيل على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين.

- سقد فريق المعادي واليخت في فخ التعادل الإيجابي مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.

- فاز فريق حدائق الاهرام فريق اسمنت حلوان.

- فاز فريق الصيد على فريق اورانج للانسحاب لعدم حضور سيارة الإسعاف

ترتيب المجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث :

1- دياموند 65 نقطة

2- الإعلاميين 54 نقطة

3- المعادي واليخت 46 نقطة

4- اورانج 43 نقطة

5- بشتيل 43 نقطة

6-حلوان العام 39نقطة

7- الصيد 34 نقطة

8- حدائق الاهرام 34 نقطة

9- منشية ناصر 32 نقطة

10- ابو النمرس 32نقطة

11- كاسكادا 27نقطة

12- اطفيح 27 نقطة

13- صول 21 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط