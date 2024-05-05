في حفل أسطوري.. عمرو دياب يحيي زفاف ابنة رئيس وزراء المغرب

أحيى الفنان عمرو دياب، حفل زفاف كنزة ابنة عزيز أخنوش، رئيس وزراء دولة المغرب، والذي أقيم بأحد المنتجعات السياحية في واحة سيدي إبراهيم، بمدينة مراكش على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين .

تفاصيل إحياء عمرو دياب زفاف كنزة ابنة عزيز أخنوش

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عمرو دياب وصل الخميس الماضي إلى دولة المغرب، لإحياء حفل الزفاف، وسط حضور عددًا من فناني الغناء والطرب المغاربة، وسط تكتم تام من قبل منظمي حفل الزفاف والنجوم المشاركة .

أحمد أبو هشيمة في زفاف ابنة رئيس وزراء دولة المغرب

ونشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، مجموعة من الصور أثناء تواجده بحفل زفاف ابنة عزيز أخنوش رئيس وزراء المغرب على مالك الصفريوي، نجل أنس الصفريوي، وذلك عبر استوري على حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

من هي العروس كنزة أخنوش؟

كنزة أخنوش، هي أصغر بنات عزيز أخنوش وتبلغ من العمر 27 عامًا، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال العالمية من جامعة ريجنت بالعاصمة الإنجليزية لندن، وحصلت أيضًا على الماجستير في التسويق من كلية كأس للأعمال بالمملكة المتحددة، بدأت خبرتها المهنية منذ عام 2015، حيث عملت في إنديتكس، وهي شركة ملابس إسبانية، ثم في مجموعة أكسال، والتي تعمل فى مجال الأزياء الفاخرة ومستحضرات التجميل، وأخيرًا في مجموعة أكوا، قبل أن تبدأ مشروعها الخاص مع Kenz’up. ومنذ عام 2021، قامت بإطلاق تطبيق Hany، التطبيق المغربي المخصص للخدمات المنزلية.

من هو العريس مالك الصفريوي

مالك الصفريوي، ابن أنس الصفريوي، ملياردير العقارات بالمملكة المغربية، البالغ من العمر 33 عامًا، درس في كلية بابسون في الولايات المتحدة حيث حصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2014، عاد إلى المغرب في العام نفسه حيث تم تعيينه نائبًا لرئيس مجموعة الإسمنت Ciments de l’Atlas-Ciments de l’Afrique، التي تأسست في عام 2007 من قبل والده، وشغل بعد ذلك منصب نائب رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (APC).

جدير بالذكر أن أخنوش متزوج من امرأة الأعمال سلوى إدريسي والتي تملك شركة للمراكز التجارية وحائزة على حق الامتياز بالمغرب لشركات مثل جاب وزارا وغاليري لافاييت.