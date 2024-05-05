إعلام إسرائيلي: أضرار مباشرة لحقت بمبني في كريات شمونة جراء صواريخ لبنان

أكد إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وعدد من المستوطنات الشمالية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".



وشدد إعلام إسرائيلي، على أن أضرار مباشرة لحقت بمبنى في كريات شمونة جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

ونوه إعلام إسرائيلي، بأن انقطاع الكهرباء عن مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بعد سقوط عدد من الصواريخ.

وفي وقت سابق، قال أوفير يحزقيلي، ‏نائب رئيس بلدية "كريات شمونة" بالشمال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن يحزقيلي أن إطلاق الصواريخ على المستوطنة الإسرائيلية بات وضعا طبيعيا وبشكل يومي من قبل عناصر حزب الله اللبناني.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بشأن خطة الحرب في الشمال الإسرائيلي، فإن سلاح الجو أقر الخطة السنوية للتدريب ورفع من جهوزية قواته على الحدود الشمالية مع لبنان

وكان رئيس بلدية الهبارية اللبناني، أيمن شقير، قد أعلن أنه في الساعة 3:30 صباحاً انتهت جميع عمليات الإنقاذ في المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي والذي أسفر عن مقتل 7 شبان.