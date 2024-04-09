10 قواعد من شأنها الحفاظ على صحة القلب

أدرجت طبيبة القلب ناتاليا بورودينكو 10 قواعد من شأنها أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب، والقواعد البسيطة التي يسهل الوصول إليها لنظام غذائي متوازن لن تفيد القلب والأوعية الدموية فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير مفيد على جميع الأعضاء والأنظمة الأخرى، مما يضمن لك صحة جيدة.

وإحدى القواعد الرئيسية هي الوجبات العادية والصغيرة، تناول وجبة إفطار كبيرة ثم تناول وجبات صغيرة 4-5 مرات في اليوم، وبهذه الطريقة لن تشعر بالجوع أبداً وستتمكن من التحكم بكمية الطعام الذي تتناوله.

قواعد للحفاظ على القلب

حاول أن تبقي قائمتك اليومية كاملة وغنية بالدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

دهون أقل، بدلًا من الأطعمة المقلية، أعط الأفضلية للأطعمة المسلوقة والمخبوزة.

حلويات أقل، تفضل الفواكه على الحلويات.

حاول تجنب السكر أو تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى.

لا تفرط في استخدام الملح أيضًا. يزيد الملح من ضغط الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

لا تفرط في تناول الطعام، حاول أن تستهلك أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح.

بدلًا من الأطعمة المصنعة، اختر الأطعمة الطازجة والطبيعية. مواد كيميائية أقل.

زيادة كمية المياه الخاصة بك، الحد الأدنى - 30 مل لكل كجم من الوزن يوميًا.

اجعل تناول الطعام طقوسك الخاصة؛ لا تأكل أمام التلفاز أو هاتفك بين يديك.

وأخيرا، السيطرة على وزنك نقص الوزن، مثل الوزن الزائد، يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بعد تطبيع وزنك، يمكنك تناول نظام غذائي مغذي ومتنوع.

أمراض القلب

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر، بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.