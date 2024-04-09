الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 07:42 م 4/9/2024 7:42:06 PM

منذ ان حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى لبداية ولاية جديدة تنتهى 2030.. ينتظر الناس تسمية الحكومة الجديدة وحركة المحافظين

ولا سيما حركة المحافظين،

فالمحافظين الموجودين حاليا مضى على وجودهم بالمنصب ما يقرب من أربع سنوات ونصف، وظهر منهم المجتهد والمتوسط والمتفوق على نفسه والضعيف بطبيعة الحال وكل ذلك ترصده التقارير الرسمية من الجهات المعنية بالتقييم

ومنهم من حصل على درجة متوسط الجهد ومنهم لم ينجح فى اضافة لمسته القياديه على شعب محافظته مما دعاهم إلى ترقب حركة المحافظين بفارغ الصبر

ولأن منصب المحافظ يرتبط جدا بالناس ويلمس مشاكلهم الحيوية، فقد زادت حالة الترقب مع تمنيات كبيرة بالتعديل.

وأتوقع أن تكون حركة المحافظين شاملة فالموجودين على كراسى المحافظات جلسوا كثيرا عليه ولا أعتقد أنه يمكن أن ننتظر منهم عطاء جديد

لقد رأينا محافظين يجوبون المحافظات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولكن بلا فائدة أو عائد ملموس وهؤلاء اطلق عليهم الناس لقب محافظ اللقطة.. لأن حركته تحدث ضجيجا بلا طحين ولا تحل مشاكل بسيطة يمكن علاجها بقرار مسئول.

نعم نحن ننتظر حركة المحافظين ونترقبها على أمل أن يأتى المحافظ الجديد بقيادات قادرة على احتواء الناس وحل مشاكلهم مع الخدمات والمرافق بيسر

نتمنى محافظ يفتح بابه للناس ويقرب منهم أهل الكفاءة ويبعد عنه أهل الثقة ومن يجيدون الهمس فى الأذن ومسح الجوخ وهم كثر.

لقد رأينا محافظين يتفاخرون بكونهم لا يجيدون التواصل مع الناس ولا يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي.. وأخرين لا يردون على الهاتف بحجة المشغولية!

ننتظر حركة المحافظين لإعطاء الناس بادرة أمل فى أن القادم سيكون أفضل،.

والدليل على ذلك ان صفحات التواصل الاجتماعي مليئة بالتوقعات ومنهم من نشر حركة قديمة على أنها الحركة الجديدة وعندما انكشفت خرجوا علينا بحركة جديدة

وعن نفسى لن أصدق أى تسريبات حتى أرى المحافظين يحلفون اليمين أمام الرئيس، ووقتها فقط أعتمد اسم من تولى.

وربنا يولى من يصلح ، ويا مسهل.