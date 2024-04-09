رفع تراكمات الأمطار مع إعلان حالة الطوارئ بالإسماعيلية

تواصل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالاسماعيلية أعمالها لرفع تراكمات مياه الأمطار التي تكونت بالطرق الرئيسية والميادين العامة اليوم الثلاثاء بمدن ومراكز المحافظة بسبب موجة الأمطار التي شهدتها الأجواء اليوم .

وشهدت الإسماعيلية عصر اليوم الثلاثاء موجة طقس باردة مع تساقط لأمطار ما بين متوسطة وشديدة على مناطق متفرقة بالإسماعيلية.ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية تراكم لمياه الأمطار بمدينة الإسماعيلية مما أدى لتكدس مروري في المناطق التجارية التي تشهد زحاما يوم وقفة عيد الفطر المبارك.



وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن انتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، فى أماكن التمركز المخصصة لها فى الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لرفع مياه الأمطار مع إعلان حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم انتشار كامل لسيارات شفط مياه الأمطار، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة في " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لرفع تراكمات لمياه الأمطار، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة إلى متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي تجمعات لمياه الأمطار لسرعة التعامل معها علي الفور.

واكد رئيس مياه وصرف بمحافظات القناة، انه تم توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة سقوط الأمطار علي مدار الساعة وأعمال الشفط .

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.