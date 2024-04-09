عاجل
مشاهدة البث المباشر لمباراة آرسنال وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 09 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريجو: مواجهة السيتي غيرت حياتى الكروية

رودريجو
رودريجو

أكد رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي غيرت حياته الكروية بالكامل.

txt

نجم ريال مدريد يعلق عن موقعة مانشستر سيتي: "لم نرغب في مواجهتهم"


وكان رودريجو قد نجح في قيادة ريال مدريد لريمونتادا تاريخية أمام السيتي في ملعب الريال سنتياجو بيرنابيو، ليفوز بنتيجة 4/3، ويتأهل لنهائي المسابقة، بعد تسجيله هدفين في هذا اللقاء.

تصريحات رودريجو

تحدث رودريجو في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر سيتي الليلة، حيث قال: "بعد تلك البطولة، أصبحت هناك رقابة لصيقة عليّ من قبل المدافعين".

وأكمل: "لم أعد أتحرك بحرية، المدافعون يراقبونني ولا يتركونني أبدًا، حتى لو كانت الكرة في حوزة أحد زملائي".
وأردف: "مواجهة  السيتي في 2023 غيرت أشياءً كثيرة في حياتي، لقد تغير وضعي في كرة القدم كثيرًا بعد هذين الهدفين، وبدأ الناس ينظرون إليّ بعيون مختلفة".
بينما تطرق للحديث عن نقاط قوة وضعف السيتي، فقال: "لا يوجد لديهم أي لاعب بمستوى سيئ، فهم ينجحون في السيطرة والتحكم في المباريات، مواجهة فريق بيب جوارديولا هي التحدي الأصعب".

مواد متعلقة

جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد: "متحمس لرؤية سنتياجو بيرنابيو"

مران الزمالك..تقسيمه فنيه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الجريدة الورقية