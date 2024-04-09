نجم ريال مدريد يعلق عن موقعة مانشستر سيتي: "لم نرغب في مواجهتهم"

علق رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يستضيفها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي.

وعلق رودريجو على مواجعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حيث قال: "هذه المواجهات بالنسبة لي، تحمل ذكريات جيدة وأخرى سيئة".

وتابع: "بالتأكيد لم نكن نرغب في مواجهة مانشستر سيتي، فهم لديهم نفس الشعور عن ريال مدريد، لأن هذه المباراة كان من المتوقع أن تكون في النهائي".

وأضاف: "المان سيتي يعد فريق جيد للغاية، لكن فريقنا قوي للغاية أيضا، سيكون من الجيد أن نلتقي بهم مرة أخرى، فهم أبطال أوروبا والعالم والآن هم الأفضل، لذلك علينا احترامهم".

ويرغب ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم لوضع قدم في نصف نهائي الشامبيونزليج.