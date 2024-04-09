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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريحو يكشف سبب تعثر انتقاله لليفربول

رودريجو
رودريجو

كشف الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، السبب الحقيقي وراء تعثر انتقاله لليفربول الإنجليزي.

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وكان رودريجو قد انتقل لريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي، حيث نجح في التتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية مع العملاق الملكي.
وعلق رودريجو على سبب فشل انتقاله لليفربول، في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية، حيث قال: "كنت أريد البقاء في سانتوس، لذلك لم تتم صفقة انتقالي لليفربول، لأنني لم أرغب في ذلك وقتها في الاستمرار مع الفريق البرازيلي".
وتابغ: "بالتأكيد، كان عرض الريدز جيدًا للغاية، قدموا لي مشروعهم الرياضي، وكان مفيدًا بالنسبة لي".
وأضاف: "كنت مرتب بأت أنهي كذلك دراستي في إنجلترا من أجل التركيز على مسيرتي الكروية في أوروبا".
وأضاف رودريجو تصريحاته: "حلمي دائمًا هو اللعب في أوروبا، لكنني أردت البقاء مع سانتوس في 2017، لأكتب اسمي في تاريخ النادي، وبالفعل هذا حدث".

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