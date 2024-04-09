فرص عمل جديدة للشباب بمختلف المحافظات.. تفاصيل

أعلنت وزارة العمل، عن توفر وظائف جديدة للشباب بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وناشد وزير العمل حسن شحاتة، شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

وشدد شحاتة، على مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

فرص عمل جديدة

وتتوفر فرص عمل في 39 شركة قطاع خاص بـ 12 محافظة لديها 2070 وظيفة، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف الجديدة متاح طوال شهر أبريل 2024 الجاري، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر الوظائف في هذه المحافظات: القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- القليوبية- المنيا- أسيوط- الإسكندرية- البحيرة- سوهاج- الوادي الجديد- المنوفية- أسوان.

وفي تخصصات: فني تمريض- أخصائي تركيبات دوائية- أخصائي it- فنى سلامة وصحة مهنية- أخصائى معالجة مياه- رئيس مجموعة- مدير فرع- عضو فريق- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج- سكرتارية- تلى سيلز- مهندس مكافحة حشرات شعبة عامة- أعمال إدارية- مندوب تسويق وبيع- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال انتاج- عمال نظافة.

وجدير بالذكر أن وزارة العمل تقوم في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

وتراجعت نسبة البطالة في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، نتيجة خطة الدولة في المواجهة من خلال المشروعات العملاقة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص.