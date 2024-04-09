القبض على عاطل ومقاول لاتهامهما في 56 قضية

نجحت جهود قطاع الأمن العام في ضبط حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 45 سنة وكفالات مالية في 35 قضية تبديد.

وأسفرت الجهود عن ضبط مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة؛ لكونه محكوم عليه في 18 قضية "مباني" بإجمالي غرامات 17٫527 مليون جنيه.



وفى سياق آخر كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه.

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه.

كما القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 15 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية وبيضاء فى المرج والمقطم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.