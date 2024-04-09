قبل 80 عامًا، في أبريل 1944، بدأت القوات السوفييتية إحدى أهم عمليات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وهي جزء من الحرب العالمية الثانية - وهي هجوم القرم الاستراتيجي.

تعرف على تاريخ العملية الهجومية الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم، من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".

كانت النتيجة الرئيسية هي هزيمة الجيش الألماني الـ17 الذي كان يسيطر على شبه جزيرة القرم. كان تقدم القوات السوفييتية سريعًا. وفي 8 أبريل، كان الجيش في أرميانسك، وهي أول مدينة تم تحريرها من الغزاة الفاشيين، وفي 16 أبريل، تم تحرير يالطا.

كانت العملية في شبه جزيرة القرم أول عملية كبيرة في تاريخ الحرب الوطنية العظمى، عندما كانت خسائر قوات الجيش السوفييتي أقل بكثير من خسائر العدو.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية أصبحت العلامة الفارقة في تاريخ الفن العسكري وواحدة من أهم العمليات خلال الحرب.

وشنت القوات العسكرية عملية أخرى، تهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.